寶雅營收／5月創同期新高 推海洋友善商品

寶雅（5904）7日公告5月合併營收達18.7億元，月增4.0%、年增8.1%。累計前五月合併營收達95.3億元，比去年同期的87.6億元，年增8.8%。截至5月底為止，全國共有377間寶雅、12間寶家。寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅與澎湖政府、澎湖科技大學、澎湖國家風景區管理處、當地業者共同制定復育珊瑚礁計劃，在澎湖當地打造復育珊瑚園區-太極意象園區，太極意象園區是由知名雕刻家陳世文打造，每座太極生態礁透過不同太極動作與原理，利用海水可穿透的特性來降低海流的衝擊，將珊瑚礁種苗種植在魚礁上，打造出復育珊瑚礁棲地。為了重現海底花園豐沛生命力，POYA寶雅希望喚起更多人對環境友善支持與行動，響應使用具有海洋友善標誌防曬商品、環保餐具等、減少污染和參與珊瑚孕育行動，守護海洋盡一份心力。

寶雅今年再度推動海洋友善「愛海護礁 永續共存」計畫，致力響應復育珊瑚礁生態系對人類的重要及希望可以透過海洋推廣保護觀念，同時建立環保意識，寶雅在澎湖當地設置太極意象園區，成為以保護海洋生態環境為核心的綜合性生態園區，致力於打造一個活絡生態及孕育的空間，讓整個海底海洋生態旅遊示範區的景觀更為豐富。

寶雅自6月5日至7月2日舉辦「澎湖之美 你我同行」愛海護礁永續共存遊戲，第一重、活動期間至寶雅官方LINE帳號完成問答題，即可獲得乙次抽獎機會。第二重、綁定LINE行動會員贈寶雅點數3,000點，再獲得乙次抽獎機會，就有機會抽中頭獎澎湖雙人機+酒。