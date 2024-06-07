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世界營收／5月35.70億元 月增5.37%、年增13.73%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）7日公告今年5月營收為35.70億元，月增5.37%、年增13.73%；累計前5月營收165.92億元，與去年同期相較增加11.38%。法人估，世界先進第2季不論營收及獲利都可望明顯繳出優於第1季的成績單。

在先前的法說會上，世界先進看待本季指出，客戶投片動能在今年第2季不論在驅動IC或電源管理IC等產品線都會有相當程度的貢獻增加，其中，大尺寸驅動IC由於在2024年第3季有世界級運算賽事舉辦，另外，筆電的庫存調整已經到相對健康或是低點，因此讓電視及筆電相關客戶針對大尺寸驅動IC有拉貨增加。

世界先進估今年第2季受惠於半導體需求逐步復甦，晶圓出貨量有望季增17%至19%，產品平均售價將下滑2%至4%，毛利率約25%至27%。觀察營收表現，世界先進今年5月營收為35.70億元，月增5.37%、年增13.73%；累計前5月營收165.92億元，與去年同期相比增長11.38%。

世界先進 營收

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