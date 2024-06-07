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振曜科技：彩色電子書接單旺 5月營收創近1年新高

中央社／ 台北7日電

電子書閱讀器廠振曜科技今天公布5月營收約新台幣8億元，為近1年來新高，年增4成，較4月成長39%；主因彩色電子書換機潮訂單湧現，帶動營收大幅成長。

振曜統計，去年每股稅後盈餘（EPS）4.31元，創近5年新高，今年第1季合併獲利1.3億元，每股稅後獲利1.5元，獲利相較去年大幅成長；第2季起，在彩色閱讀器新產品出貨潮逐季帶動下，下半年營運可期。

振曜科技今天召開股東常會全面改選董事，並召開董事會選任宗緒福出任董事長，原董事長呂俊德擔任振曜集團總裁。

振曜科技解釋，今年是彩色電子書閱讀器元年，結合重要客戶與供應鏈，運用元太科技Kaleido 3最新技術，兩款7吋、6吋時尚彩色新機5月開始大量出貨，預期後續營收可望延續。

振曜表示，甫於今年Computex展示未來主力新產品AI電子紙數位廣告機，搭配元太科技Spectra 6新世代面板，呈現豐富飽滿的高解析度色彩，軟體上也結合AI新技術，連接AI雲端伺服器，隨著不同場域、環境、天氣、使用者偏好與心情等變化，展示不同的智慧風格，生動呈現出獨一無二，個人專屬的質感色彩風貌。

振曜指出，Spectra 6不僅為電子紙廣告看板帶來豐潤飽滿且生動鮮豔的色彩表現，也為新一代看板裝置提供超低耗電的解決方案，結合人工智慧物聯網（IoT）與智慧雲端功能，提供完整有效率的電子紙廣告機應用方案。

振曜 數位廣告 電子紙

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