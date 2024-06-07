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群聯營收／前五月創同期次高 衝非零售市場展成效

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

NAND Flash控制IC大廠群聯電子（8299）7日公告5月合併營收為53.78億元，累計今年前五月合併營收達270.6億元，創下歷史同期次高。群聯執行長潘健成表示，零售市場需求放緩，不過群聯非零售市場營收占比已達七成以上，全力搶攻中高階市場。

群聯5月合併營收達53.78億元、月成長4.3％、年增68.0％。回顧5月初或概況，群聯表示，SSD控制IC總累計總出貨量年成長達52％，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年增率達78％，刷新歷史單月新高。

累計今年前五月合併營收為270.6億元、年成長62.6％，創歷史同期次高。全年度累計至5月份整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率（Bit Growth Rate）也達56％，刷新歷史同期新高。

群聯表示，除了顯示整體市場需求持續緩步回升趨勢不變，也代表群聯布局企業級SSD以及群聯獨家專利技術aiDAPTIV+的AI落地微調方案也持續擴大出貨。

群聯電子執行長潘健成表示，雖然群聯於先前法說會上提到零售儲存市場需求放緩，但群聯在非零售市場的整體營收貢獻已經穩定超過70％以上；換言之，群聯在中高階與高附加價值的NAND儲存市場的布局，對群聯的長期營收成長與獲利提升是更加的重要，這也是群聯在2023年整體儲存市場需求艱困的期間依舊維持穩定的獲利的主要原因。

潘健成強調，Computex 2024群聯感受到市場對群聯的全球獨家專利方案aiDAPTIV+的熱烈詢問度，表示市場對於生成式AI落地微調運算以及AI落地應用存在剛性需求。

營收 群聯 貨量

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