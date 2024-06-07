亨泰光營收／5月5897.9萬元 年增3.32%

亨泰光（6747）7日公告5月合併營收5,897.9萬元，年增3.32%，主要在於國內診所通路銷售業績持續提升，以及亞太地區市場業務快速成長。

亨泰光表示，雖然大陸地區銷售受消費景氣疲軟所影響，公司5月合併營收仍較去年同期成長，主要在於公司深耕診所通路有成，台灣地區OK鏡（角膜塑型鏡）及相關護理產品銷售金額持續增長，以及亞太地區在品牌效益助攻下，業績呈現跳躍式的成長，5月份馬來西亞地區業績年增率突破11%，亞太其他地區銷售業績更較去年同期大幅成長2倍以上，此外澳洲子公司亦開始貢獻營收。

亨泰光表示，拓展亞太地區布局是公司重要發展策略之一。馬來西亞子公司今年5月OK鏡銷售業績較去年同期大幅成長約18%，馬來西亞子公司目前正進行硬式隱形眼鏡護理產品的取證作業，預計2025年第3季取得產品註冊證後，可望進一步推升OK鏡、高透氧硬式隱形眼鏡（RGP）及護理產品的套裝銷售業績；澳洲子公司甫完成當地視光中心併購，目前正進行取證作業，預計2024年第3季取得OK鏡及RGP之產品註冊證；公司並積極拓展印度、東南亞，及中南美洲等新興市場，以期將近視防控產品推展至全球市場。

除了布局新興市場銷售區域外，亨泰光也積極拓展利基產品市場，公司去年第2季引進的ALTIUS亞棣世日拋隱形眼鏡，是全世界第一款運動用隱形眼鏡產品，以波長管理技術，隔絕紫外線及藍光，保護眼睛，並可提升運動時的視覺效能，強化運動表現。

目前ALTIUS亞棣世運動用隱形眼鏡推出至今一年左右，以贊助賽事、讓專業運動選手體驗方式進行推廣，銷售量穩定成長，預估下半年隨銷售通路拓展及定價策略調整，ALTIUS亞棣世運動用隱形眼鏡銷售量可望再創佳績。

亨泰光對整體營運展望持樂觀審慎態度，公司今年將積極拓展亞太地區，包含馬來西亞子公司、澳洲子公司、印度及東南亞等市場的銷售通路佈局；近期推出的近視管理用光學框架鏡片，除提供OK鏡配戴者輔助使用外，也協助無法配戴OK鏡的民眾，進行視力保健與近視管理；子公司杭州亨泰進行OK鏡取證作業中，預計將於今年年底取得OK鏡產品註冊證，並以國產品牌爭取大陸地區二至四線城市的平價市場份額。

另外，公司目前在西班牙、印度、大陸及台灣等地的醫學中心，同步進行S.T.O.P.專利技術的臨床試驗，以及產品通路的佈建，將目前功能性長戴式視光產品擴大至標準化的日拋產品，並將銷售地區從目前的亞洲地區拓展至歐美等地，進一步提升公司整體營運的成長動能。