創業家股東會／新團隊短期目標 營運績效回穩、安定股東與員工

創業家兄弟（8477）7日舉行股東會，通過財務決算表冊，並承認去年度虧損撥補案。創業家兄弟今年初已經由新買主森鉅科技材料收購60%股權並正式入主。創業家新任團隊提出新願景，短期內達到平台營運績效回穩、長期希望引入更多在地優秀品牌接觸消費者，善用母集團資源達成完整上下游整合目標。

面對跨境電商大舉來襲，在體驗科技、需求預測、產品個人化以及AI參與、物聯網科技等面向，創業家新任總經理黃筱芸表示，數位時代浪潮下善用電商管道可補強零售端無法全面觸及的消費族群，森鉅集團收購創業家股權完善母集團過去早就規劃好的最後一哩路。未來將結合母集團在製造業長年累積的供應鏈優勢，透過創業家電商平台，達成完整的上下游整合。

創業家表示，短中期目標以盡快讓平台營運績效回穩，安定股東及消費者的信心；長期目標則希望帶領更多優秀在地品牌得以透過創業家平台接觸到全台的消費者，有效降低採購成本，讓創業家成為優質在地選品購物平台。並導入更多人工智慧技術於各營售層面運用，例如後台供需匹配、供應鏈管理、需求預測，前台的產品推薦機制、定價、個人化行銷、個人化體驗、分析顧客旅程以挖掘洞見等等。

黃筱芸表示會盡力縮短新團隊接手過渡期，力求加速整合腳步，對外結合既有資源拓展採購優勢，開發創造成長型商品，對內則進行內部資源盤整精實計畫，人力與系統都將更有效調整運用，於行銷面開發更多創意與亮點布局，帶領創業家績效盡快回穩及成長。