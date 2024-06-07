臺慶科營收／5月月、年雙增 法人估全年近雙位數成長

臺慶科（3357）5月營收月增4.7%、年增24.3%，累計營收年增9.3%；法人機構表示，臺慶科今年營收、毛利率有望增加，成長動能明確，包含車用、網通、伺服器、DDR5等相關電感，加上NB、板卡需求轉佳，預期今年營運有望近雙成長。

分析師表示，展望2024年，臺慶科看好HPC趨勢下的AI伺服器、AI PC、記憶體需求大增；車載在導入先進駕駛功能之後，對電感、濾波功能的需求殷切，此外，最近二年臺慶科加強導入美系品牌客戶、歐美大型電子及汽車零件模組製造商，均為2024年主要成長動能，不過大陸市場尚未完全從需求急凍中復甦，因此，暫估臺慶科今年營運貼近雙位數成長。

法人關注的TLVR電感、大馬廠量產時程方面，2023年底到今年第1季TLVR電感處於客戶測試階段，雖然產能已經到位，但是客戶的新項目、新機種今年第4季才量產，因此產能已經到位，但出貨量不大，預期今年第4季有顯著訂單。

大馬廠方面，已經完成購地，然受制於當地政府的作業程序問題，估將推遲至今年第4季才量產，臺慶科規劃，第一階段產能以短製程的產品為主，終端應用鎖定車用、AI伺服器，估第一階段營收占比約6%~7%。

至於2022年陷入削價競爭的網通產品，已露出曙光，由於殺價競爭致衝擊獲利，影響降價意願，去年11月開始價格已經趨穩，且訂單回流，加上公司耕耘多合一、高階的新型網路變壓器開始收穫訂單，網路變壓器可望重新拉高競爭門檻，回到正常的獲利軌道，將帶動整體毛利率止跌回升，今年毛利率將優於去年。

臺慶科2023年入主鈺邦對於雙方的合作，臺慶科指出，鈺邦的強項在Server、CPU的導入，臺慶科的強項在車用、市場通路，雙方在客戶群互補、產線搭配上均有不錯效果，下一階段將鎖定車用領域合作。