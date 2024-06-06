是方打造雲算力生態系統

台灣最大國際級中立資料中心運營商是方電訊（6561）昨（6）日宣布，與雲服務運營商昕奇、獲得輝達（NVIDIA）認證的雲服務商GMI Cloud戰略合作，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力，打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，提供人工智慧雲計算解決方案。

是方認為，隨著AI技術快速發展，全球高速算力資源需求與日俱增，傳統CPU已經無法滿足AI應用對性能和效率的要求，具備大型GPU雲服務能量已成為AI發展的重要基礎設施，三方合作整合各自優勢，共同推動亞洲AI雲算力生態系統繁榮發展。

是方總經理劉耀元表示，是方即將啟用的全新AI智能資料中心每平方公尺載重2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來三年台灣少數具有上述高規格的IDC，站在全球AI浪潮的風口上，是方將全力提供穩定可靠的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。

昕奇雲端創辦人兼董事長許承強表示，本次合作將整合各自優勢，為亞洲新經濟企業提供所需的算力資源，加速AI在亞洲地區的創新發展步伐。