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雙鴻業績寫最旺5月 月增13%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雙鴻董事長林育申。 圖／聯合報系資料照片
雙鴻董事長林育申。 圖／聯合報系資料照片

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（6）日公告5月營收13.76億元，為歷年最旺的5月，也是近28個月來新高，月增13.1%，年增55.1%，主要反映AI伺服器水冷板出貨暢旺。

雙鴻前五月營收57.41億元，年增14.2%。雙鴻透露，目前水冷板仍處於賣方市場，而且供不應求，對後續營收表現持樂觀態度。

雙鴻營收
雙鴻營收

雙鴻內部評估，下半年水冷相關營收因需求更加旺盛，估計比重有望持續擴大，全年整體營運逐季走強，第4季為全年營運高峰。

據悉，目前雙鴻已有能力供貨水冷板、冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管等；其中，水冷板已開始量產出貨，並獲得多家AI伺服器代工廠訂單，而CDU與分歧管則是少量出貨，部分案子則在驗證中，估下半年至明年的出貨量將顯著增長。

法人認為，雙鴻已成為許多AI水冷伺服器代工廠水冷板主要供應商，隨著下半年輝達（NVIDIA）GB200伺服器即將陸續出貨，並逐步進入量產階段，估計代工廠對水冷板拉貨力道會愈來愈強，有助雙鴻營收持續增長。

據悉，雙鴻水冷板產品已拿下兩大雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，並導入三家二階（Tier 2）供應商，明年市占率可望超過30%。

雙鴻董事長林育申日前於股東會指出，目前伺服器營收占比為30%到35%，其中，AI伺服器占整體伺服器比重超過50%，預估明年伺服器營收比重將超過五成，AI伺服器因單價太高了，營收占比也會更高。

伺服器 營收 雙鴻

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