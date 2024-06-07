東捷新接訂單大成長 總座陳贊仁喊營運熱到明年

設備廠東捷（8064）搭上先進封裝與Micro LED商機，營運轉強，總經理陳贊仁昨（6）日透露，東捷已經走過「很悶的2023年」，今年新接訂單明顯成長，加上MicroLED設備年初正式出貨，又有先進封裝客戶積極洽談訂單，不僅今年營運會比去年好，明年也將續旺。

東捷昨天舉行股東常會，通過去年度盈餘每股配發0.7元現金股利的盈餘分配案，以及私募現增案。陳贊仁會後受訪，釋出以上訊息，他並透露，因應設備商打群架時代來臨，要備妥策略結盟的武器，所以預先通過私募議案。

東捷隸屬東台集團，主力產品為液晶面板檢測整修、自動化設備及真空製程設備，近年來與志聖、均豪及均華主導的「G2C+聯盟」往來密切，除跨入半導體先進封裝設備市場，也投入次世代顯示器Micro LED應用，推出雷射巨轉結合設備、點燈整修設備、雷射巨量修補設備及高精度模組拼接機等產品上市。

另一方面，隨著面板級扇出型封裝（FOPLP）在英特爾、輝達有望先後採用帶動下，相關設備供應鏈同步動起來，東捷在半導體先進封裝領域，推出一系列解決方案，包括開發重佈線（RDL）雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復RDL金屬極光阻線路；而所研發的玻璃載板雷射切割設備，搭載改質及熱裂的雙雷射軸架構，可將玻璃載板裁切成所需尺寸及形狀，以適應FOPLP製程需要。

同時，東捷運用雷射同步雙面作業技術，開發玻璃載板邊緣封裝環氧樹脂修整設備方面，精準清除邊緣溢膠，使得剝離製程後的玻璃載板可重新再利用，奠定東捷在半導體先進封裝設備的競爭優勢。

受到面板廠度小月影響，東捷2023年業績相對清淡，全年合併營收29.9億元，年減23.7%；毛利率22.29%，年減0.94個百分點；稅後純益1.58億元，年減52.8%，每股純益0.96元。今年首季每股純益為0.04元。

陳贊仁強調，今年新接訂單明顯成長，加上MicroLED設備年初正式出貨，又有先進封裝客戶積極洽談訂單，不僅今年營運會比去年好，明年也將續旺。