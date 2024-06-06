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築間展店 雙品牌進軍香港

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
築間宣布「築間幸福鍋物」正式進軍海外市場，首站進軍香港。 築間餐飲集團/提供
築間宣布「築間幸福鍋物」正式進軍海外市場，首站進軍香港。 築間餐飲集團/提供

築間（7723）積極布局海外市場事業版圖，繼今年年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外首店後，宣布「築間幸福鍋物」正式進軍海外市場，首站進軍香港。

海外首店將於今（7）日插旗香港旺角，同時旗下「燒肉Smile」7月下旬也將進駐香港旺角，接下來日本大阪也將在第4季開出集團在日本的第一家分店。築間表示，將積極拓展海內、外餐飲版圖，盼能創造營收規模經濟，帶動營收成長。

築間表示，1月中旬築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出首間海外分店，主打道地台灣味的美味餐點廣受香港消費者喜愛，挾著這股氣勢宣布台灣人氣鍋物品牌「築間幸福鍋物」進駐香港旺角文華商場，距離旺角地鐵站步行僅二分鐘，規劃有84個用餐席次， 6月7日正式營運開啟「築間幸福鍋物」拓展海外市場的第一步。

根據交通部觀光署的統計數字顯示，2023年香港人到訪台灣觀光人次高達110萬4,519人次，香港成為造訪台灣旅遊人次的冠軍，顯見香港人對台灣美食熱愛。築間表示，持續看好全球餐飲市場，香港「築間幸福鍋物」正式營運之後，7月下旬「燒肉Smile」也將進駐香港旺角，第4季築間餐飲集團也將插旗日本大阪開出日本的第一家分店。

日本 香港

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