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美而快5月營收月增6% 實體店助陣

經濟日報／ 記者彭慧明／ 台北報導

美而快國際（5321）昨（6）日公告5月合併營收為3.02億元，受惠自創品牌UR Living複合式商場業績助攻，月增6.9％，年減4.37%；今年前五月合併營收13.1億元，年減9.3％。由於實體店營收貢獻快速成長，公司看好全年合併營收可望保持成長。

美而快指出，2022年起投入UR Living複合式商場擴展作業，實體店營收補足線上消費差額，擴大整體營收規模。5月中台北南西店開幕，營運約半個月，就貢獻營收2,075萬元，挹注電商業務5月營收年月雙增。美而快指出，5月來自實體通路的營收占比提升至26%，尚有五間UR Living複合式商場正在籌備中，預計下半年全數開幕營業，全年營收成長可期。

今年美而快開出信義ATT店、台中文心森林店、台北南西店等三間門市，現已達五間門市，預計今年將再開出五間實體店。

消費 營收 電商

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