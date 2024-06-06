好猛！勤凱5月營收1.4億元 年月雙增逾3成
勤凱科技今〈6〉日公布5月營收1.4億元，月增31.7%、年增36.9%，主要受惠應用於電感漿料產品拉貨力道，且新客戶持續出貨，因此繳出年、月增率均逾三成的佳績。惟國際銀價近期波動較大，後續將觀察銀價變動對於客戶下單是否造成影響。
董事長曾聰乙表示，今年營運穩定加溫，累計前五月營收5.1億元，年增28.4%，整體而言第2季營運明顯優於第1季。客戶去年解決庫存問題之後，產業秩序漸入佳境，下半年則有賴AI PC換機潮帶動整體消費電子復甦。
曾聰乙進一步表示，公司近期明顯感受到AI伺服器興起後，對於新產品、新材料的需求，勤凱有能力迅速回應市場需求。無論像是AI零組件所需特殊電子漿料，進入終端客戶認證階段，或對於低碳製程材料的詢問度亦日漸增溫，顯示勤凱技術能力已獲國內外大廠肯定，未來將與客戶進行緊密合作。
勤凱也持續開發新客戶，近期已獲得數家日本被動元件大廠的認同且開始送樣，未來將靜待好消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言