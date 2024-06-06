普萊德營收／5月月增15.8% 創歷史次高

網通品牌普萊德（6263）5月自結合併營收1.9億元，較上月成長15.8%，年減0.27%，為單月歷史次高，累計前5月營收7.81億元，年增1.7%。

普萊德表示，近年產品布局著重5G專網、工業物聯網、AIoT智慧永續網路解決方案，使各類場域實現高速、安全及智慧化的智慧網路連結佈建。

普萊德指出，本周參展ICT和AI應用大展2024 COMPUTEX 台北國際電腦展，普萊德「AIoT應用管理平台NMS-AIoT」獲頒2024 Best Choice Award《科技永續特別獎》與《IoT Applications類別獎》。

普萊德表示，「AIoT應用管理平台NMS-AIoT」強化AI能源智慧管理，以及智慧軌道交通、工業時間敏感網路設備均是今年普萊德展出的亮點，吸引國內外專業買主洽談。

此外，普萊德更將於6月12日至6月14日首次參加Interop日本網路通訊展，持續深化拓展亞洲市場。