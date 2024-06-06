快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

普萊德營收／5月月增15.8% 創歷史次高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌普萊德（6263）5月自結合併營收1.9億元，較上月成長15.8%，年減0.27%，為單月歷史次高，累計前5月營收7.81億元，年增1.7%。

普萊德表示，近年產品布局著重5G專網、工業物聯網AIoT智慧永續網路解決方案，使各類場域實現高速、安全及智慧化的智慧網路連結佈建。

普萊德指出，本周參展ICT和AI應用大展2024 COMPUTEX 台北國際電腦展，普萊德「AIoT應用管理平台NMS-AIoT」獲頒2024 Best Choice Award《科技永續特別獎》與《IoT Applications類別獎》。

普萊德表示，「AIoT應用管理平台NMS-AIoT」強化AI能源智慧管理，以及智慧軌道交通、工業時間敏感網路設備均是今年普萊德展出的亮點，吸引國內外專業買主洽談。

此外，普萊德更將於6月12日至6月14日首次參加Interop日本網路通訊展，持續深化拓展亞洲市場。

AI 普萊德 營收 物聯網 網通

延伸閱讀

外資法人肯定聯發科在COMPUTEX表現 目標價上看1,660元

四台廠搶鏡 秀創新科技

正能光電爆虛開發票詐貸千萬 董事長羈押禁見

攜手明泰、光寶、聯發科等 工研院O-RAN產品受矚目

相關新聞

閎康營收／日本布局效益現 今年營收月月升

半導體檢測大廠閎康（3587）公布5月營收為4.21億元，月增2.1%、年增5.3%，營收成長動能主要來自日本實驗室貢獻...

好猛！勤凱5月營收1.4億元 年月雙增逾3成

勤凱科技今〈6〉日公布5月營收1.4億元，月增31.7%、年增36.9%，主要受惠應用於電感漿料產品拉貨力道，且新客戶持...

記憶體價格續揚 威剛5月營收年增逾3成

受惠本季DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價續揚，記憶體模組大廠威剛科技5月合併營收年增逾3成達32...

騰雲股東會／通過配發3.8元股利 今年加強海外市場

數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）6日召開股東常會，通過去年度營業報告書、財務報表和各項討論事項以及2023年資本...

麗升營收／5月月增7% 本業漸入佳境

麗升能源科技（8087）（原名「華鎂鑫」，以下簡稱為「麗升」）公告5月營收8,833萬元，月增7%、年增264%，單月營...

閎康營收／日本營收貢獻 5月續衝

半導體檢測大廠閎康（3587）公布5月營收為4.21億元、年增5.3％、月增2.1％，並保持在單月4億元以上的高檔水位；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。