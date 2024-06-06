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騰雲股東會／通過配發3.8元股利 今年加強海外市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長梁基文（左）、執行副總經理張婷婷。騰雲／提供
騰雲科技董事長梁基文（左）、執行副總經理張婷婷。騰雲／提供

數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）6日召開股東常會，通過去年度營業報告書、財務報表和各項討論事項以及2023年資本公積轉配股及現金股利分配案，每股配發現金股息3.3元及股票股利0.5元，合計3.8元，當期盈餘發放率為82.5 %。

騰雲去年營業獲利繳出亮眼成績，集團合併營收達5.38億元，年增16%；毛利率創高、72%；營業利益率由10.5%，增長至14.8%；歸屬母公司淨利達8,100萬元，每股純益4元。展望後市，看好營運正在高速成長階段，營運量能將投注具有爆發性、高潛能的國際市場，持續提高亞太利基市場滲透率，樂觀看待後續營收及獲利成長。

騰雲科技2016年成立，2017年起打入日本大型商社及代理商軟體供應鏈，2023年海外營收達1.67億元，自2019至2023年海外營收年複合增長率（CAGR）達26%，海外營收成長2.5 倍。騰雲科技董事長梁基文表示，今年第1季海外營收占比達 44%，透過與各國國際戰略夥伴合作，除在中國大陸、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場外，亦成為跨國、跨業態、多品牌的大型商業場域設施及連鎖零售的合作企業。

騰雲積極擴張商業版圖，成立馬來西亞分公司後，今年2月亦於東京設立日本分公司，下半年將提升各營運據點的業務量能，進一步整合集團資源，布局產品應用範疇，以提高產品及國際市場競爭壁壘。

梁基文表示，未來以海內外「有機成長」及「非有機成長」雙軸線，持續擴大全球代理生態體系、積極推進各項策略合作及投資計劃，垂直整合上下游，結合騰雲客商金流解決方案、資訊安全及AI技術等應用，加速並深化數位轉型及AI生態系建置，貢獻創新研發及服務能量，期望將研發技術根留台灣。

營收 股利

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