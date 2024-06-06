快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

麗升營收／5月月增7% 本業漸入佳境

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

麗升能源科技（8087）（原名「華鎂鑫」，以下簡稱為「麗升」）公告5月營收8,833萬元，月增7%、年增264%，單月營收繳出雙成長表現。累計今(2024)年前5月營收5.13億元，年增837%。麗升指出，今年前5月營收增長主係因持續認列工程收入所致。

麗升旗下電廠資產管理包含風力發電、地面型及漁電共生太陽能等多座電廠，合計電廠資產管理規模已超過140 MW。今年以來，受惠於台南七股漁電案場工程進度持續推進，本業表現漸入佳境，第1季營收即超越去(2023)年全年，前5月營收規模已超過去年全年2倍之多。

綠能需求日益增加，麗升持續積極擴張綠能事業版圖，除了集團內投資建置之桃園4W儲能案場，已開始於AFC電力交易平台上線交易收取電費收入，公司且透過旗下子公司投資太陽能發電設施，提供長期穩定售電收入。

此外，麗升攜手青農共同經營的農電實驗案場也已見初步成效，未來將陸續在桃園和屏東高樹地區建造三座高規格的光電溫室示範農場，分別種植羽衣甘藍、香莢蘭(即香草)，以及無毒檸檬，建立綠色循環經濟發展的新典範。

展望下半年，隨著進入夏季光照時間變長，將是太陽能案場加速建置的旺季，除了有助各類型太陽能源之發電儲能，亦將推升營運持續向上，樂觀預期全年營收可望加速擴大，帶動獲利成長。

太陽能發電 營收 綠能

延伸閱讀

桃園工廠火警燒整晚 起火原因是否違反空汙法待釐清

影／桃園楊梅環保公司昨晚起火 出動美洲豹持續灌救

輝達將再設研發中心 張善政喊話全力爭取：桃園有5大優勢

拜登政府力挺核能 成立專家小組助電廠順利興建

相關新聞

騰雲股東會／通過配發3.8元股利 今年加強海外市場

數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）6日召開股東常會，通過去年度營業報告書、財務報表和各項討論事項以及2023年資本...

麗升營收／5月月增7% 本業漸入佳境

麗升能源科技（8087）（原名「華鎂鑫」，以下簡稱為「麗升」）公告5月營收8,833萬元，月增7%、年增264%，單月營...

閎康營收／日本營收貢獻 5月續衝

半導體檢測大廠閎康（3587）公布5月營收為4.21億元、年增5.3％、月增2.1％，並保持在單月4億元以上的高檔水位；...

是方5月營收月增2.7% 同期最佳

是方（6561）昨（5）日公告5月營收達2.85億元，月增2.7%，年增6.9%，是同期新高，史上第三高，是方表示，新的...

系微衝AI商機 兩路並進

系微（6231）兩路並進搶攻AI商機，於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）首度端出全球首創「 aiBIOS」技...

新普5月營收月增11% AES月減4%

電池模組大廠新普（6121）5月營收68.01億元，月增11.84%、年增0.72%，主要受惠筆電應用拉貨所致；累計今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。