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虎門科技營收／5月0.43億元、年增12% 與累計營收續創同期高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

虎門科技（6791）6日公告5月營收4,302萬元，月減16.8%，但年增12.07％；累計前5月合併營收2.41億元，年增13.69％，單月及累計營收雙創歷年同期新高。

虎門科技指出，CAE（電腦輔助工程）市場需求如預期成長，多元化布局陸續展現成效，今年以來相關業務月營收均較去年同期呈現雙位數成長。就5月來看，半導體、法人單位、散熱、電機、材料、車用零件等產業需求均相當強勁。

受惠運算力大躍進，掀起AI應用浪潮，推動企業加速研發，CAE模擬分析可縮短開發周期及降低成本。隨著客戶產品複雜度提高，虎門增加更多模擬分析項目，CAE業務也穩定成長。

虎門CPC的ERP新產品線SAP S/4HANA Cloud，協助企業推進數字化轉型，實時數據處理，提升分析能力及靈活部署選項，並以ERP核心資訊為基礎，支援AI快速提升企業的先進技術。

虎門提供客戶SAP S/4HANA Cloud Public Edition公有雲的專業導入與全面的顧問支持，私有雲地端系統維運服務，提供有關數據管理、分析和應用程式開發的策略性建議，加上BTP平台上的產品專業開發服務，協助客戶數位轉型。

虎門以資訊基礎、協助產品研發、管理和智慧製造為核心價值，提供整合技術服務。過往CPC著重中小企業市場，提供專屬顧問服務，客戶黏著度高，因應全球ERP使用習慣的變遷，虎門增加高端大型系統產品，同時也擴增顧問團隊，將市場拓展至雲端應用之企業市場，未來可依據客戶企業規模提供各式多元SAP軟體解決方案，挹注營收。

AI 營收

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