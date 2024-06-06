漢田生技上櫃 7日審議

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心預計7日審議漢田生技（1294）上櫃案，漢田生技主要從事保健食品及其原料的研發、製造與銷售，董事長為李雨霖，推薦證券商是中國信託綜合證券、第一金證券及群益金鼎證券，申請時資本額1.94億元。

漢田生技2023年度合併營收為6.25億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.48億元，每股稅後純益（EPS）為7.50元。2024年第1季合併營收為1.79億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3,562萬元，EPS為1.78元。

截至5日，上櫃股票已上櫃家數有822家（包含外國公司29家）。今年來累計上櫃掛牌公司有10家，包括昱展新藥、進能服、諾貝兒、安倉、米斯特、國邑*、佑全、創為精密、家碩，以及潤德。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括醫影、巨漢、共信-KY、樂意、竹陞科技、萬達寵物。

櫃買中心 生技

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