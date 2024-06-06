欣新網三策略 強化營運

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商營運一站式服務業者欣新網（2949）昨（5）日參加券商舉辦法說會，總經理黃懷恩表示，近年品牌業者除產品透過電商平台銷售，實體零售業者也增加網路銷售比重，將積極掌握商機。展望下半年，將以開拓海外市場，增加新品牌客戶服務，增加新服務帶動營收。

黃懷恩指出，目前欣新網有超過200品牌客戶、逾2萬商品在庫銷售，以一站式服務提供品牌業主服務，包括後端的開店與產品上架，以及存貨管理，分析數據協助客戶做決策投放有效廣告，導流顧客購買以外也能兼顧物流。

品牌業者擔心消費者忠誠度低，購買行為分散，他強調，欣新網並非電商業者，是協助品牌業者串接各電商品牌，找到適合消費者，多個通路布局並提供相關營銷瘸測；近年來實體通路業者如好市多、全聯都跨足網路銷售，欣新網透過在庫商品與物流團隊，有幫蝦皮配送十年的經驗，現在也為好市多、全聯經營網路配送業務。

全聯 消費 電商

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