櫃買赴日招商 回響大

為提升海外生技醫療新創企業對櫃買市場的認識、持續推動海外企業來台上櫃，櫃買中心4日偕同大和生技創投及資誠聯合會計師事務所於日本東京共同舉辦「連結台灣資本市場，協助企業升級說明會」，計約有40名企業主或高階主管熱烈參與。

櫃買中心表示，本次說明會在日本生技醫療新創企業聚集的東京日本橋舉辦，期望能更貼近當地企業，以利其了解台灣資本市場。

櫃買中心此行也實地拜訪當地從事餐飲、智慧醫療、創投及再生晶圓製造等企業，未來將持續積極推動日本企業來台上櫃。

櫃買中心總經理李愛玲表示，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2024年全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣連續六年蟬聯世界第一，證明台灣醫療品質有世界一流的水準。生技醫療產業在台灣被列入「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業推動方案」重點發展產業，政府陸續推動對生技產業具重大影響的法規，加速細胞治療新藥研發及擴大生技醫療產業租稅優惠等措施，均促使生技醫療產業的蓬勃發展。此外，隨著AI時代來臨，生技醫療產業與ICT資通訊產業跨域結合已成為重要發展趨勢，台灣在生技醫療及ICT產業皆具備堅實人才和研發基礎，有助於智慧醫療相關領域的發展。

櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）正會員，被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所；上櫃生技醫療產業有90家公司，總市值約7,745億元，包含製藥與新藥開發、醫療器材、食品生技及再生醫療等，已形成完整生技醫療產業聚落；再就股價淨值比（PBR）而言，上櫃主板企業截至2024年4月底整體PBR為2.89倍，生技醫療產業PBR更達到3.23倍，顯見在櫃買中心主板掛牌，股價更能彰顯公司的價值。

大和生技創投社長成田宏紀指出，台灣政府相當支持生醫產業，且資本市場對於該產業的交易也相當活絡，使得生醫產業在臺灣持續地蓬勃發展，希望日本企業可以藉由本次交流了解台灣資本市場的現況。

資誠聯合會計師事務所營運長徐聖忠表示，企業可善用資本市場的資源成長茁壯，櫃買市場不論是本益比或成交值周轉率亦相當亮眼，生技醫療產業已經在櫃買市場形成產業聚落並獲得投資人認同。