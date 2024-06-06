大田接單熱 越南設廠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

大田（8924）昨（5）日舉行股東會，董事長李孔文表示，目前客戶群拉貨積極下，今年前五個月營運比去年同期好，相信下半年會比上半年好，全年會比去年好。他並宣布啟動越南投資案，將斥資1,000萬美元（約新台幣3.2億元）設廠，最快明年中投產。

大田股東會首先確認去年財報和股息配發案，全年獲利4.07億元，年減77.3%，每股純益4.85元；通過鎮配發現金股利4.3元，股利配發率89%。

大田昨日並公布5月營收為4.8億元，為近15個月來新高，年增36.6%、月增10.9%，累計前五月營收為19.17億元，年增2.3%。

對於營運前景，董事長李孔文表示，經過一年的庫存去化後，在客戶群積極下單下，今年前五月營運表現優於去年同期，相信下半年會比上半年更好，今年全年會比去年好。

有關資本支出方面，他進一步說，受到地緣政治關係的影響，中國銷往美國高爾夫球產品被課7.5%的關稅，至於其他地區均沒有此一問題；因此，已有很多同業前往越南設廠，在美國客戶期待下，大田董事會通過越南設廠案。

依據該公司董事會決議，越南新廠將以自有的平陽省寶鵬工業區一塊占地1.84萬坪土地為基地，投資額為1,000萬美元，待正籌備的越南公司成立後，將立即發包展開廠房興建作業。

股東會 越南

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