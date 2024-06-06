系微衝AI商機 兩路並進

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

系微（6231）兩路並進搶攻AI商機，於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）首度端出全球首創「 aiBIOS」技術，伴隨今年由微軟主導的「Copilot+ PC」新世代AI PC出現，系微尤其看好搭載高通驍龍處理器新品動能，加上傳統PC旺季即至，有望帶動系微下半年營運優於上半年，全年業績較去年成長。

系微表示，aiBIOS為業界首款由AI驅動的韌體輔助技術，該項新技術適用於系微UEFI BIOS韌體產品的多種應用及使用情境，主要透過AI智能，協助使用者快速了解PC專有名詞與技術，並自動完成BIOS配置的修改及系統最佳化。

系微指出，aiBIOS今年將搭配客戶產品測試驗證，預計最快2025年推出的新一代機種中使用，未來導入後，不僅單價將較傳統BIOS高，也可採取訂閱制模式，挹注營運新動能。

另外，系微旗艦產品InsydeH2O韌體解決方案正協助PC品牌廠推出Copilot+ AI電腦，陸續於6月18日上市，隨著品牌客戶新品上市，系微下半年開始認列相關收入。

系微總經理莊鈴文看好搭載高通CPU的AI PC新品動能。他分析，目前在以高通CPU為核心的AI PC中，系微的市占率達到七到八成，而在傳統的英特爾、超微處理器的機種市占約五、六成。

AI 系微 高通

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