新普5月營收月增11% AES月減4%
電池模組大廠新普（6121）5月營收68.01億元，月增11.84%、年增0.72%，主要受惠筆電應用拉貨所致；累計今年前五月營收304.65億元，年減6.3%。
法人預估，新普6月營收將優於5月，隨著第3季進入傳統旺季，營運將呈現逐季增長。
新普表示，5月營收增長主要受惠筆電應用所致。隨著6月進入季底拉貨旺季，法人估，第2季業績將交出優於首季的成績單。
新普子公司AES-KY也公布5月營收7.11億元，月減4.6%、年減11.3%；累計今年前五月營收37.64億元，年減17.08%。
AES資料中心BBU業績比重持續向上，去年已占營收三成，預計今年資料中心BBU業務業績表現將優於去年，且隨著自行車產業庫存去化結束，將帶動AES今年營收交出優於去年的成績。
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