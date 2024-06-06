是方5月營收月增2.7% 同期最佳

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

是方（6561）昨（5）日公告5月營收達2.85億元，月增2.7%，年增6.9%，是同期新高，史上第三高，是方表示，新的AI智能資料中心LY2目前預售超過五成，預估6月開始貢獻營收，推升營收增溫。法人看好，是方下半年營收可望月月高，全年營收可望成長超過一成，再創新高。

是方累計今年前五月營收14.18億元，年增6.9%。是方董事長吳彥宏日前表示，看好AI趨勢持續帶動需求成長，目前新LY2預先銷售已超過五成，剩餘的空間會很惜售，目前預約客戶以AI及雲端應用為主，國際大客戶進駐，有很好的引導作用，看好未來營運受惠LY2加入營運，推升成長。

法人表示，LY2可望推升是方全年營收成長幅度超過一成，年獲利可望續創新高。

鎖定全球AI及雲端產業未來發展趨勢及全球供應鏈重組，是方持續針對資料中心及雲端服務進行投資，建設LY2，將服務延伸到新竹、台中、台南、高雄各科學園區，同時啟用雲端入口網站及流量分析系統，加大服務的深度及廣度。

AI 營收 雲端服務

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