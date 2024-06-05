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巨漢系統公開申購踴躍、中籤率0.73% 6月12日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
巨漢系統科技董事長王滄鍊。記者李珣瑛／攝影
巨漢系統科技董事長王滄鍊。記者李珣瑛／攝影

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903）配合上櫃前辦理公開申購作業，於5日順利完成抽籤事宜。根據臺灣證券交易所公布資訊，本次公開申購承銷張數為1,193張，每股承銷價格151元，合格件數為162,871件，中籤率0.73％，將於6月12日掛牌上櫃。

巨漢透過專業建築資訊模擬系統BIM的運用，並結合PLM工程管理系統、ERP企業資源規劃的數位化管理平台，得將大量數位科技應用於工程管理技術，提高施工效能，並使建置成本最優化，在工程數位科技應用、工程品質，與上下游工程系統整合具有競爭優勢。且今年受惠5G、AI，與第三代半導體國產化等議題，帶動國內高科技業資本支出回升，加上國際科技大廠擴大來台投資，以及政府公共工程釋出等經濟發展下，巨漢營運成長可期。

展望後市，巨漢表示全球工程建設為響應淨零排放（Net Zero Emissions）目標，工程建造智慧化、複雜化程度益深，「廠房智慧化」已成為必然的趨勢，公司將持續提升工程設計、施工技術與工程統籌管理能力，並藉由過去參與的指標性公共工程承攬經驗，以及國內鑽石級綠建築、鑽石級智慧型建築認證之實績，廣泛應用於高科技產業。巨漢目前已有多個重大工程標案正在積極爭取中，包括指標性公共工程，以及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，可望為公司業績穩定成長持續挹注動能。

巨漢今天成交均價為191.05元，每股承銷價為151元，將於6月12日掛牌上櫃，正式加入台灣資本市場行列。

晶圓廠 第三代半導體 資本支出

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