鈊象營收／業績火燙 5月創歷史新高

遊戲股王鈊象（3293）5日公告今年5月營收15.72億元，月增8.5%、年增35.6%，單月營收不僅首度突破15億元大關，且再次刷新單月營收歷史新高紀錄，業績表現強強滾。

鈊象累計今年前五月營收71.98億元，年增27.7%，同創歷史新高。由於第2季通常目前是遊戲傳統淡季，但鈊象因海外博弈市場日益多元，因此不僅沒受到影響，而且業績再次攀高，單月營收15億元首度叩關成功。

法人指出，鈊象本次營收成長幅度優於市場預期，若未來單月營收15億元成為常態的話，估計今年全年營收與獲利表現很可能優於原先市場預期，而全年每股純益的預估勢必會上調。

鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，因此毛利率也有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。

鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，因此提前於今年初就開始貢獻營收，且估計下半年歐洲貢獻的比重會比上半年更多。

此外，鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。鈊象董事長李柯柱曾指強調，研發是鈊象在國際市場競爭力的核心根本，因此公司有超過八成的員工都是研發人員。