鈊象營收／業績火燙 5月創歷史新高
遊戲股王鈊象（3293）5日公告今年5月營收15.72億元，月增8.5%、年增35.6%，單月營收不僅首度突破15億元大關，且再次刷新單月營收歷史新高紀錄，業績表現強強滾。
鈊象累計今年前五月營收71.98億元，年增27.7%，同創歷史新高。由於第2季通常目前是遊戲傳統淡季，但鈊象因海外博弈市場日益多元，因此不僅沒受到影響，而且業績再次攀高，單月營收15億元首度叩關成功。
法人指出，鈊象本次營收成長幅度優於市場預期，若未來單月營收15億元成為常態的話，估計今年全年營收與獲利表現很可能優於原先市場預期，而全年每股純益的預估勢必會上調。
鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，因此毛利率也有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。
鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，因此提前於今年初就開始貢獻營收，且估計下半年歐洲貢獻的比重會比上半年更多。
此外，鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。鈊象董事長李柯柱曾指強調，研發是鈊象在國際市場競爭力的核心根本，因此公司有超過八成的員工都是研發人員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言