新普營收／筆電拉貨增溫 5月雙成長

電池模組廠今年5月營收出爐，龍頭大廠新普（6121）繳出雙成長，月增11.84%，主要受惠筆電應用拉貨所致，子公司AES-KY（6781）營運則尚未回溫，5月業績呈現雙衰退，展望後市，法人預估，新普6月營收將優於5月，隨著第3季進入傳季旺季，估營運將呈現逐季增長。

新普今年5月營收68.01億元，月增11.84%、年增0.72%；累計新普今年前五個月營收達304.65億元，年減6.3%。

新普表示，5月營收增長主要受惠筆電應用所致。隨著6月進入季底拉貨旺季，法人預估，新普6月營收將優於5月，第2季業績將交出優於首季的成績單。

今年PC產業在AI PC新品加持下，加上傳統換機潮時間來臨，新普5月已感受到客戶拉貨力道加大，加上品牌廠於台北國際電腦展（Computex 2024）期間紛紛釋出下半年新品，法人看好在筆電需求帶動下，新普今年業績有望呈現逐季增長。

新普董事長宋福祥先前指出，依市調機構調查，NB、平板市場及全球智慧手機出貨需求在2024年均呈現溫和成長約4~5%。

宋福祥分析，非IT應用產品LEV及BBU仍為成長型市場，在歷經庫存調節後，2024年市場需求將可望逐步回升至健康成長之態勢。因此，預估今年新普 IT及非IT產品銷售均有機會較去年小幅增長。

在AES表現方面，營運尚未出現明顯回溫，今年5月營收7.11億元，月減4.6%、年減11.3%；累計AES今年前五個月營收達37.64億元，年減17.08%。

不過，儘管電動自行車業務仍需時間調整，但去年下滑的伺服器產業，今年業界普遍預期全年將重回成長，而AES資料中心BBU業務也有望跟著產業趨勢回溫。

AES資料中心BBU業績比重持續向上，去年已占AES營收三成，預計今年AES資料中心BBU業務業績表現將優於去年，且隨著自行車產業庫存去化結束，將帶動AES今年營收交出優於去年的成績。