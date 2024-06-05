大田股東會／通過4.3元現金股利 6月6日除息、26日發放股利
大田精密（8924）5日召開股東常會，會中通過承認112年度營業報告書及財務報告案、及去年度盈餘分派案，每股配發現金股利4.3元，現金股利配發率89%，除息交易日為6月6日，預計6月26日發放現金股利。
大田表示，公司營運穩定，受到品牌客戶信賴與肯定，去年度因高爾夫球具品牌廠商的積極去化庫存的影響，業績出現衰退，但全年營收仍達43.68億元，較2019年疫情前好，毛利率17%、稅後純益4.06億元、EPS 4.85元；展望未來，市場需求可望恢復 2019 年、2020 年的水準，且客戶端新開發案持續進行中，未來業績仍可期。
董事長李孔文表示，2021及2022年因疫情因素，帶動同業都意料之外的高爾夫產業需求，當時爆發需求，訂單大增，客戶催單，但也因疫後的需求回穩，2023年回復到2019年之前的正常狀況。
李孔文指出，由於客戶積壓的庫存已消化，以今年上半年業績來看，是樂觀可期待的，目前客戶積極下單中，生產部門忙碌，未來展望樂觀，預估上半年將比去年下半年好，今年可能會比去年好。
李孔文說，越南投資設廠案是為因應地緣政治下中美貿易關稅障礙，滿足美系客戶希望在中國大陸之外投資設廠而進行的資本支出，將依循大田保守穩健的穩紮穩打作法，在10年前越南平陽省購買的土地進行設廠，初期將投入500萬美元，之後再增加到1,000萬美元。
李孔文表示，未來將協同多年來從汕頭、深圳到江西贛州，一直以來都密切合作，且互惠互利的好夥伴們、外包協力廠共同到越南合作，合作夥伴們都表示支持且充滿信心。
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