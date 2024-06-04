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宜鼎布局報捷 挹注動能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

宜鼎（5289）攜手子公司安提國際，與AI巨擘輝達（NVIDIA）合作再下一城。宜鼎昨（4）日表示，旗下首款創新的NVIDIA MGX短機身伺服器SuperEdge AEX-2UA1，讓宜鼎集團從邊緣AI產品版圖朝AI伺服器解決方案邁進。宜鼎AI布局大突破，法人看好將助攻營運。

宜鼎指出，隨著SuperEdge NVIDIA MGX短機身伺服器問世，象徵集團AI布局推進至下一個重要里程碑，自此，集團將可全方位滿足客戶從前端感測器、儲存裝置、AI軟體工具、邊緣運算平台到邊緣AI伺服器的多元需求。

安提補充，經歷過超過半年努力，從設計、樣品，再到通過輝達認證，正式成為輝達伺服器供應鏈的其中一家，相關產品將在明年開始量產出貨，正向看待伺服器的明確龐大市場，同時宜鼎也將提供記憶體、存儲等產品，一同強化集團AI量能。

安提說明，SuperEdge AEX-2UA1邊緣AI伺服器，能助力企業透過私有大型語言模型（LLM）等企業級人工智慧應用，有效處理較為敏感的數據資料。

AI 伺服器 輝達

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