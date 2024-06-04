廣運揪團 攻智慧物流

智慧系統整合廠廣運 （6125）強攻AI應用多路並進，不僅揮軍生成式AI智慧物流與智慧工廠領域，也搶進當紅的液冷業務，鎖定雙相浸沒式散熱方案，衝刺業績。

廣運昨（4）日參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），展出採用輝達Omniverse平台，攜手宇見智能科技（MetAI）、中光電集團、所羅門等推出生成式AI智慧物流中心解決方案，並秀出攜手和碩、其陽，推出第二代雙相浸沒式散熱方案。

廣運有48年的大型公共工程、製造業和倉儲物流中心等自動化建置經驗，提供從方案規劃到設備開發製造的一站式服務。因應市場需求，廣運近年來進入半導體設備領域，並於2018年結合集團資源成立「熱傳事業群」，專注液冷散熱解決方案。

廣運指出，旗下熱傳事業處提供的液冷散熱技術應用廣泛，涵蓋企業機房、資料中心、大型液冷產品、高運算液冷伺服器、儲能櫃、充電樁及5G基地台等，這次台北國際電腦展更攜手合作夥伴展示第二代雙相浸沒式散熱方案，進行實機驗證。

廣運透露，集團投入AI液冷散熱方案已逾六年，針對AI高密度液冷伺服器機櫃，開發高解熱的水對氣散熱主機Sidecar產品，並展示其在充電樁和5G基地台中的實際應用。

廣運並秀出物流中心AI工廠解決方案，使用輝達的Omniverse平台、及Isaac Sim和Isaac Manipulator提供支援的解決方案，整合Isaac Sim和MetAI生成模型，打造AI自動模擬環境創建服務。

廣運指出，上述模型具有高度可擴展性，透過廣運的原始資料和合作公司宇見智能科技的合成資料生成模型，提供巨量資料物件產生模型，成為全球首批生成式AI智慧物流和倉儲解決方案。

廣運強調，隨著AI應用市場需求不斷擴大，高算力資料中心部署增加，旗下熱傳事業處除提供產品液冷散熱方案，還承接客戶機房及資料中心建置設計方案，協助客戶在增購高運算伺服器機櫃的同時，提供節電方案，達到「增算力、節電力」的雙重效益。