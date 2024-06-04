能率卡位動漫IP商機 入股智寶國際

能率創新（5392）昨（4）日宣布旗下創投公司能率亞洲資本公司入股智寶國際開發公司，持有10%股權，未來將積極運用智寶國際在日本ACG（動畫、漫畫、遊戲）及IP平台優勢，開展更多營運及投資上的合作機會。能率未揭露此次交易金額細節。

智寶國際為專業動漫遊戲IP開發及管理公司，長期經營日本ACG市場，與日本相關產業多有連結，有利於取得日本ACG市場IP版權及周邊授權發展，也能協助台灣企業進軍日本ACG市場，也因其在日本產業連結的優勢，台灣大哥大於2023年也投資、持有31.5%股權。

動畫設計仍是勞力密集產業，智寶國際在今年AI產業爆發之際，與國內晶片設計大廠合作推出「AI動畫助手－AIFRED」導入動畫製作流程，動畫師可專注在關鍵畫面與創意發想上，其他所需的畫面則由「AI動畫助手－AIFRED」自動生成。