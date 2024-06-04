宏捷科5月營收月減2.7% 信邦月增0.1%

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（4）日公告5月營收4.34億元，月減2.7%、年增120.2%，累計今年前五月營收21.67億元，年增229.5%。

展望未來，宏捷科認為，手機產業歷經長期的庫存調整後，已開始步入復甦，加上今年AI手機將成為市場主流，對換機潮有正面幫助，而WiFi 6E、WiFi 7帶來的商機也不容小覷，目前已有急單，整體營運表現有望優於原先預期。

據悉，在三星、蘋果兩大指標廠推波助瀾下，2024年將是智慧手機邁入WiFi 7元年，有助帶旺宏捷科業績表現。WiFi 7具有更快的傳輸速率以及更多的頻段，理論速度比WiFi 6快4.8倍，比WiFi 5快13倍，能提供用戶超低延遲、超大頻寬的上網體驗，被視為實現智慧家庭應用與AR／VR等應用的關鍵無線通訊技術。

【記者蕭君暉／台北報導】電子零組件廠商信邦（3023）昨（4）日公布自結5月合併營收為28.25億元，月增0.17%，年減3.33%；累計今年前五月合併營收136.67億元，年減4.75%。

信邦表示，第2季業績將優於第1季，今年業績逐季增長。主要是受惠於人工智慧（AI）的創新應用及客戶端庫存已陸續回到正常水準，將帶動消費性產業需求回溫。