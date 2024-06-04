科科科技詢價圈購股價85-88元 6月19日掛牌

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies（6950）配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取詢價圈購與公開申購同步之公開承銷作業，承銷總數為 18,500 張，公開申購（抽籤）張數暫訂1,845 張，將在6月5日至11日進行上市前詢價圈購作業，詢價圈購暫訂價格區間為85元至88元；公開申購期間則為6月6日至11日下午2時，承銷價格暫訂為每股88元，6月13日進行抽籤，預計6月 19 日於台灣證交所主板掛牌上市。

科科科技業務包括串流音樂、多媒體串流SaaS產品、雲端服務，在台灣與日本市場同步發展AI影音多媒體技術。去年9月進行上市前最後一輪增資，包括趨勢科技、中華電信、台灣大哥大以每股約當新台幣105 元（3.2989美元）認購，提早卡位科科科技投資機會，投資人亦將有機會以承銷價格暫訂每股 88 元參與抽籤。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，預計6月19日掛牌上市，科科科技是一間非常特別的軟體科技公司，20 年前在台灣成立全世界第一個合法串流音樂服務KKBOX，到近年集團主力發展 AI 影音多媒體技術，同時服務企業端與消費客戶，足跡已遍布日本及全亞洲千萬用戶。科科科技在AI 多媒體技術已超前布局，有信心很快會出現下個跳躍式成長高峰。

展望 2024 年，科科科技對於今年整體營運正向成長深具信心。看好串流影音SaaS服務產品BlendVision AiM在日本 AI多媒體科技市場快速滲透，強化廣告行銷資本支出的投入，攜手大股東與三大 IT 經銷商，搶攻日本AI多媒體及數位轉型龐大市場商機，BlendVision 訂閱企業會員數擴增，以及使用流量提高，將有助科科科技年度經常性收入（Annual Recurring Revenue，ARR）於今年下半年起快速推升，且有機會帶動 BlendVision 的三年 (2024 年至 2026 年) 銷售業績繳出CAGR 56% 成長的成績單；另一方面，在台灣市場與大型在地電信營運商持續穩定擴增 KKBOX 訂閱會員，創造公司在台灣音樂串流平台市場的占有率提升並推升今年ARR，科科科技將持續運用三大競爭優勢包括「產品力」、「品牌力」、「通路力」來充實營運成長動能，B2C、B2B 兩大商業模式營運動能熱轉，目標未來三年營收與獲利皆有信心保持高雙位數年增率，呈現正成長的態勢。