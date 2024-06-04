櫃買前進日本東京生醫產業新創聚落 推動外企來臺上櫃

為提升海外生技醫療新創企業對櫃買市場之認識，並持續推動海外企業來臺上櫃，櫃買中心於6月4日偕同大和生技創投及資誠聯合會計師事務所於日本東京共同舉辦「連結臺灣資本市場，協助企業升級說明會」，計約有40名企業主或高階主管熱烈參與。櫃買中心積極推廣臺灣資本市場，並全力支持海外企業來臺上櫃掛牌，為協助日本企業與臺灣資本市場建立更緊密之聯繫，櫃買中心曾多次前往日本進行交流，本次說明會於日本生技醫療新創企業聚集的東京日本橋舉辦，期望能更貼近當地企業，以利其了解臺灣資本市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2024年全球醫療照護指數（Health Care Index），臺灣連續六年蟬聯世界第一，證明臺灣醫療品質有世界一流的水準。生技醫療產業在臺灣被列入「5+2產業創新計畫」及「6大核心戰略產業推動方案」之重點發展產業，政府陸續推動對生技產業具重大影響的法規，加速細胞治療新藥研發及擴大生技醫療產業租稅優惠等措施，均促使生技醫療產業的蓬勃發展。此外，隨著AI時代來臨，生技醫療產業與ICT資通訊產業跨域結合已成為重要發展趨勢，臺灣在生技醫療及ICT產業皆具備堅實人才和研發基礎，有助於智慧醫療相關領域之發展。

Taipei Exchange為世界交易所聯合會（WFE）的正會員，被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，自1994年成立以來已邁入30年，持續協助超過2,500家企業進入資本市場，截至目前已有822家企業在櫃買中心的主板市場掛牌，平均市值約新臺幣78億元，其中市值超過1,000億元者有8家，市值超過100億元者有131家；上櫃生技醫療產業有90家公司，總市值約新臺幣7,745億元，類別相當多元，包含製藥與新藥開發、醫療器材、食品生技及再生醫療等，已形成完整生技醫療產業聚落；再就股價淨值比（PBR）而言，上櫃主板企業截至2024年4月底整體PBR為2.89倍，生技醫療產業PBR更達到3.23倍，顯見在櫃買中心主板掛牌，股價更能彰顯公司的價值。

大和生技創投社長成田宏紀表示，臺灣政府相當支持生醫產業，且資本市場對於該產業的交易也相當活絡，使得生醫產業在臺灣持續地蓬勃發展，希望日本企業可以藉由本次交流了解臺灣資本市場的現況。

資誠聯合會計師事務所營運長徐聖忠表示，企業可善用資本市場的資源成長茁壯，因此選擇適合的交易所掛牌則相當重要。Taipei Exchange有以下的特色，包含審查程序透明且申請條件及成本皆相當合理、不論是本益比或成交值周轉率亦相當亮眼、再來就是生技醫療產業已經在櫃買市場形成產業聚落並獲得投資人認同，因此櫃買市場是交易相當活絡的資本市場。

這次活動以「連結臺灣資本市場，協助企業升級」為主題，分別從資本市場、創投業者臺灣投資經驗分享及企業經營等多角度進行探討，為日本當地新創企業提供實質的企業經營提升方案，受到與會企業的廣泛關注與熱情回響。

櫃買中心此行亦實地拜訪當地從事餐飲、智慧醫療、創投及再生晶圓製造等企業，未來將持續積極推動日本企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入臺灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。