裕慶6月4日上市前競價拍賣 底價每股120元
機構件廠裕慶金屬預計6月下旬掛牌，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計有4422張。
裕慶金屬表示，在商用展示架業務方面，陸續打入Home Depot、Lowe’s等全球大型量販品牌通路供應鏈，並成為全球知名通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶長期合作夥伴；並擴增美國百貨龍頭、第2大五金連鎖店等商用展示架客戶下單規模。
裕慶金屬指出，競價拍賣底價為每股120元，將於6月4日展開競價拍賣投標，拍賣期間自6月4日至6月6日止，6月11日辦理開標，後續預計6月13日進行公開申購。
裕慶金屬為商用展示架、智慧電動床機構件廠，積極針對旗下商用展示架、電動床機構件產品開發導入人工智慧（AI），成功打造差異化產品，並提供客戶客製化產品。
裕慶金屬2023年合併營收新台幣38.64億元，稅後淨利8.8億元，每股稅後盈餘（EPS）達18.11元，為歷年新高；2024年第1季合併營收9.84億元，稅後淨利2.23億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.57元，為歷年同期次高。
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