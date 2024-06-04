宜鼎攻AI 效益將顯現

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）攜手旗下子公司安提，全力搶食AI商機，董事長簡川勝表示，樂觀看待AI發展逐漸往上，先前接獲的AI概念驗證（POC）案件持續落地，且有加速趨勢，效益將在今年下半年起至明後年顯現，並看好與AI巨擘輝達的合作關係。

簡川勝在去年第4季時就已釋出規劃將安提定位為「AI公司」的訊息，先前已協助客戶逾600個AI專案落地，預估未來兩、三年落地數量會倍數成長，目前以智慧工廠跑最快，之後智慧城市、智慧醫療都會跟上。

在宜鼎具備紮實地AI量能下，簡川勝進一步表示，先前公司耕耘的AI專案持續落地，正向看待AI從雲端滲透至邊緣 （Edge）端，會有眾多應用陸續進行POC，預期隨著案子愈來愈多，導入AI的時程就會再加速。