快訊

二度以「曲棍球案」彈劾陳隆翔 監院再敗不再上訴

雍智 今年獲利拚新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

雍智（6683）近期客戶訂單大舉回籠，並同步搶搭AI商機，今年營收、獲利拚新高。雍智總座劉安炫昨（3）日於股東會後受訪透露，正規劃衝刺組裝產線，明年產能有望較目前倍增。

談到營運現況，劉安炫說，現階段多數應用庫存已去化完畢，客戶有啟動庫存回補的跡象，包括消費性電子、車用與手機，加上AI等新應用蓬勃發展，主晶片需求隨之加速成長，周邊如高速傳輸、電源管理IC與射頻（RF）等全都旺起來，創造出的商機不容小覷，對下半年展望正向以對。

雍智主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，旗下有三大產品線，包括IC測試載板、老化測試板、探針卡等，營收占比各約50%、35%及15%。其中，探針卡部分，主要規劃設計interposer、PCB，探針頭則是由客戶指定合作夥伴。

針對三大產品線，劉安炫指出，旗下IC測試載板全球市占率高，受惠客戶結構與技術成熟，今年成長幅度會位居三大產品線之冠；老化測試板則受惠車用與 AI 應用，需求同樣樂觀。

為滿足客戶需求，雍智董事會3月通過取得竹北不動產，預計今年底前，辦公室將遷至新購置的地點，待現有廠房空間挪出後，將添購生產與檢測設備，逐步擴充組裝產能。

AI 老化

延伸閱讀

家樂福對面空地閒置30年 議員盼打造複合式轉運中心

新竹竹北高樓晚間驚傳火警 住戶冒雨抱嬰兒逃生

沿線經過竹北市區及多所學校 竹22線將禁砂石車通行

晴空匯火警 備用電源、照明未啟動？他點名建商：曾發生竹北天坑

相關新聞

宜鼎攻AI 效益將顯現

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）攜手旗下子公司安提，全力搶食AI商機，董事長簡川勝表示，樂觀看待AI發展逐漸往上，先前接...

雍智 今年獲利拚新高

雍智（6683）近期客戶訂單大舉回籠，並同步搶搭AI商機，今年營收、獲利拚新高。雍智總座劉安炫昨（3）日於股東會後受訪透...

友輝轉型有成 營運衝鋒

友輝（4933）轉型效益浮現，營運衝鋒。友輝董事長吳昕杰昨（3）日表示，公司近年積極優化產品組合有成，將持續深耕利基型的...

長聖5月營收增11%

長聖（6712）昨（3）日公告5月合併營收6,012萬元，年增11%，創同期新高，公司連五個月營收逐月成長，今年前五月合...

裕慶6月4日上市前競價拍賣 底價每股120元

機構件廠裕慶金屬預計6月下旬掛牌，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計有...

生技股新兵抽起來！醫影6月18日上櫃、中籤可賺3.2萬元

櫃買市場生技股將添新兵，醫影（6637）預計6月18日上櫃掛牌，承銷價每股66元，6月5~7日辦理公開申購，6月12日抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。