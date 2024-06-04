雍智 今年獲利拚新高

雍智（6683）近期客戶訂單大舉回籠，並同步搶搭AI商機，今年營收、獲利拚新高。雍智總座劉安炫昨（3）日於股東會後受訪透露，正規劃衝刺組裝產線，明年產能有望較目前倍增。

談到營運現況，劉安炫說，現階段多數應用庫存已去化完畢，客戶有啟動庫存回補的跡象，包括消費性電子、車用與手機，加上AI等新應用蓬勃發展，主晶片需求隨之加速成長，周邊如高速傳輸、電源管理IC與射頻（RF）等全都旺起來，創造出的商機不容小覷，對下半年展望正向以對。

雍智主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，旗下有三大產品線，包括IC測試載板、老化測試板、探針卡等，營收占比各約50%、35%及15%。其中，探針卡部分，主要規劃設計interposer、PCB，探針頭則是由客戶指定合作夥伴。

針對三大產品線，劉安炫指出，旗下IC測試載板全球市占率高，受惠客戶結構與技術成熟，今年成長幅度會位居三大產品線之冠；老化測試板則受惠車用與 AI 應用，需求同樣樂觀。

為滿足客戶需求，雍智董事會3月通過取得竹北不動產，預計今年底前，辦公室將遷至新購置的地點，待現有廠房空間挪出後，將添購生產與檢測設備，逐步擴充組裝產能。