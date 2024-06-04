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友輝轉型有成 營運衝鋒

經濟日報／ 記者李珣瑛／桃園報導
友輝光電。取自官網
友輝光電。取自官網

友輝（4933）轉型效益浮現，營運衝鋒。友輝董事長吳昕杰昨（3）日表示，公司近年積極優化產品組合有成，將持續深耕利基型的筆電及車載用稜鏡片市場，尤其高亮度光學膜產品已打入大多數高階車系的供應鏈，成長可期，今年營運樂觀看待。

友輝昨日召開股東常會，是吳昕杰去年10月自父親吳東昇手中接下友輝董座職務以來，首次以董事長身分主持股東會

會中順利通過各項議案，包括配發3元現金股利的盈餘分配案。友輝2023年每股純益4.22元，配息率達71.1%。

友輝首季財報令人驚艷，單季稅後純益1.59億元，較前一季暴增17.85倍，也比去年同期大幅成長16.29倍，每股純益1.95元，登上近45季獲利新高。吳昕杰說明，首季淡季不淡並繳出亮眼成績單，主要反映公司轉型效益。

吳昕杰表示，回顧2023年，他為友輝在面臨挑戰時所表現出的韌性和成就感到自豪。

在競爭激烈的市場中，持續優化產品線並專注於筆電和車載用稜鏡片的開發，利用多年的研發積累和自主技術，推出輕薄、節能、高色彩飽和度及環保的多元化材料。

筆電 股東會

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