欣技自結4月營收0.89億元 每股虧損0.12元

工業電腦廠欣技（6160）近一個月股價飆漲逾四成，達公布交易資訊標準，3日公布今年4月每股虧損0.12元。

欣技今年4月營收0.89億元、年減28.45%，稅前虧損0.11億元，歸屬於母公司業主虧損0.08億元，去年同期亦為虧損，單月每股虧損0.12元。

累計欣技今年3月、4月合併營收達2.04億元、年減42.29%，稅前虧損0.05億元，歸屬於母公司業主虧損0.04億，相較去年同期皆盈轉虧，兩個月合計每股虧損為0.06元。

欣技近一個月股價大漲逾四成，3日股價回檔，收在29.8元，下跌0.7元、跌幅2.3%。

展望今年，欣技拿下美系客戶獨家大單，將於今年6月開始供應強固型行動電腦，訂單總量上看1萬台，將於6、7、8月大量出貨。

法人預估，欣技本季營收將逐月走高，在美系客戶訂單大量出貨下，業績高峰點將落在6月，本季營收將優於上季，且單季營業利益亦將轉正，帶動第2季獲利交出優於首季的成績；全年來看，下半年整體營運將優於上半年，今年全年有望轉虧為盈。