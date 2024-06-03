生技股新兵抽起來！醫影6月18日上櫃、中籤可賺3.2萬元

櫃買市場生技股將添新兵，醫影（6637）預計6月18日上櫃掛牌，承銷價每股66元，6月5~7日辦理公開申購，6月12日抽籤，以3日興櫃收盤價98元計算，若是中籤可望賺進3.2萬元，報酬率48.48%。

醫影將上櫃掛牌，競標結果3日開標，最低得標價格81.3元，最高得標價格91.5元，得標加權平均價格84.35元，承銷價66元，6月5~7日公開申購，承銷張數486張。

醫影專注影像醫學設備租賃、經銷業務，深耕市場已超過30年，富邦證資深副總經理吳春敏表示，醫影協助醫院建置影像醫學科或高階健診中心，從前期營運策略、風險評估到後期施工建造、設備採購、人員培訓等項目，提供客戶整合型醫療採購與管理顧問服務。

吳春敏說，全球醫材大廠奇異看中醫影對台灣醫療院所影像醫學設備需求掌握度高，對醫療設備也具備高度專業，因此獨家授權醫影經銷其骨質密度儀及肝癌超音波顯影劑等項目，雙方合作關係穩定。

醫影去年營業收入6.82億元，年成長率達40%，每股純益5.66元，已連續二年每股純益維持在5元以上；今年第1季營收1.71億元，年成長率29.58%，稅後純益0.45億元，年增23.91%，每股純益2.1元，法人看好全年成長。

展望未來，受惠於高齡化所帶動的醫療照護與預防醫學的需求成長，市場樂觀看待醫影將搶攻高齡社會的健康商機。

除了醫影，另有1檔將上櫃新股也同時進行公開申購，共信-KY（6617）每股承銷價141.16元，6月5~7日辦理公開申購，6月12日抽籤，6月18日掛牌上櫃，承銷張數2,650張，以3日收盤價165元計算，若中籤可望獲利2.38萬元，報酬率16.88%。