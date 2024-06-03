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長聖營收／5月6012萬元年增11% 前五月年增27.3%創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）3日公告5月合併營收6,012萬元，年增11%，創同期新高，公司連續五個月營收逐月成長，今年前五月合併營收達2.79億元，年增率27.3%，也創歷史新高。

長聖總經理黃文良指出，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一，受惠於細胞委託製造（CDMO）合作醫院數量與合作細胞治療項目不斷擴大，訂單能見度已到明年第1季。

此外，長聖在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的收治病患的醫院達19 家，除了與臺大醫院、三總、奇美、高醫等醫學中心合作外，值得關注是今年5月迎來與臺北榮民總醫院作為新的合作夥伴，這些積極的合作關係進一步提升了公司營運表現。

在新藥開發方面，黃文良說明，長聖目前擁有免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台、與奈米粒子製藥三大核心平台。今年，公司計劃開發外泌體（Exosome）做為第四個新藥平台，並建造第四座臨床等級的GMP再生醫療廠，以具有靶向的外泌體開發阿茲海默症（Alzheimer`s Disease）和帕金森氏症（Parkinsons disease）等神經退化性疾病的創新外泌體藥物。

長聖表示，外泌體是全球生技業繼幹細胞及免疫細胞治療項目之後，最新崛起的再生醫療熱門技術，預計到2026年市場規模將達到5.13億美元，並有望在2030年後創造超過30億美元的產值。

值得注意，全球中樞神經系統治療市場規模2023年為 1,047億美元，到 2030年將達到1,821.2億美元。黃文良表示，據研究顯示，外泌體具有降低免疫原性（Immunogenicity）及穿越血腦屏障（Blood-brain barrier）等優點，長聖打造第四座新藥外泌體平台，看好外泌體全球再生醫療產業中的發展潛力，將推動第四個新藥外泌體平台的建設與發展。

幹細胞 營收

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