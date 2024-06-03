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精測營收／5月2.26億元、月增2％ 審慎樂觀看第3季

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

測試介面大廠精測（6510）公布2024年5月份營收報告，單月合併營收達2.26億元、月成長2.0％、年減5.3％ ; 累計今年前五月合併營收達11.23億元、年減2.4％。精測表示，隨著次世代智慧型手機晶片測試訂單進入旺季階段，營收正逐步恢復成長，依目前訂單能見度審慎樂觀看好第3季。

回顧5月業績，精測表示，5月份智慧型手機晶片相關測試載板進入季節性旺季，Garber產品線訂單比重提升，探針卡營收比重降低為3成。在探針卡方面，精測自製BKS系列混針探針卡成果斐然，由於具備高速、大電流的測試效能，不但符合智慧型手機基頻晶片及射頻晶片高速高頻測試，亦適用於AI伺服器相關應用市場需求，因此預料探針卡訂單將受惠於AI相關晶片測試升溫帶動本公司業績成長，並於下一季度進入旺季。

此外，今年6月3日至5日全球探針卡年度大會2024 SWTest Conference於美國盛大開展，精測也將發表最新SL系列探針卡解決方案，該項產品的推出也象徵著中華精測在國際電動車晶片測試領域，正式從測試載板跨入探針卡測試，新的產品組合結構將有助於未來獲利表現。

中華精測 晶片 營收

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