泰宗肝癌DNA 檢測獲認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰宗（4169）分子檢測實驗室開發之檢測項目「凱玫樂肝癌嵌合DNA檢測」及「凱玫樂肝癌游離嵌合DNA檢測」，依據「特管法」規定向衛福部食藥署（TFDA）申請後，已通過「精準醫療分子檢測實驗室」（LDTS）認證，將可搶攻龐大的癌症檢測市場商機。

泰宗說明，凱玫樂（CatCHimera）肝癌檢測平台，是利用獨家肝癌液態切片（liquid biopsy）專利技術所開發，透過偵測B肝特有的病毒嵌合DNA為生物標記，達到精準追蹤並區分高復發風險的患者。手術後患者一旦偵測到嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，則復發風險將提高14倍。

泰宗總經理王雅俊表示，此新穎技術2015年授權自台灣大學醫學院，與台大研究團隊多年來投入精準醫療檢測產品的開發，結合次世代定序儀（NGS）及油滴PCR（ddPCR），不受單獨使用NGS定序背景訊號干擾，較突變位點更具有高專一性與高靈敏度，是全球首創的B肝肝癌術後復發追蹤檢測產品。

王雅俊表示，根據在四家醫學中心執行已完成的116例臨床驗證研究結果顯示，B肝肝癌患者在術後的14個月內定期抽血監控，將比現行透過電腦斷層影像（CT）的術後追蹤要提早三至九個月偵測到殘餘腫瘤。

DNA 肝癌

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