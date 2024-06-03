燁聯內外銷接單 奏捷

受惠不銹鋼價穩定回升，市場交易信心增強，上游龍頭廠燁聯（9957）內外銷接單多有斬獲，已恢復疫情前水平，後市受到矚目。

法人分析，近年不銹鋼價起伏，主要受鎳金屬行情影響，前波國際鎳價漲勢凌厲，一度突破每公噸2萬美元，與低點相較漲幅逾35%，但近期鎳價漲多回檔下修，最新收盤每公噸1.9萬美元，可能波及不銹鋼行情及買氣。

上櫃不銹鋼廠主管表示，時序進到6月，上游廠燁聯、唐榮、華新麗華及中游加工廠燁興等，都各自調高不銹鋼板材與盤線盤價。

台灣不銹鋼價連漲六個月，市況轉趨正向，流通行情跟著調高，上游廠6月依鋼種不同，每公噸漲1,000元至2,000元不等，上半年累計上漲達每公噸1.1萬元以上。

燁聯指出，考量原料成本、電價、匯率等因素，新盤價以上漲基調跟客戶個別議價，但漲幅較5月縮小，由於不銹鋼行情歷經半年逐步向上，結合外銷出口增加，燁聯接單已恢復疫情前水平。

主因在台灣不銹鋼板材出口歐盟解禁，帶動海外訂單增加，有別於去年不銹鋼景氣低迷，今年明顯好轉許多，國際鎳價上半年表現漲多跌少，燁聯除歐盟外，亞洲地區外銷接單都有起色。

華新麗華表示，因合金原料鎳、鉬、銅價格走揚，5月下旬進入夏季高電價，墊高成本，最新景氣信號轉為黃紅燈，顯示需求穩定回溫。