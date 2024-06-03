櫃買挺新創 搭投資橋梁

櫃買中心為協助創新企業發展，2024年度將陸續與四大聯合會計師事務所合作，舉辦「創新×永續 創新企業媒合會」，首發媒合會已於5月圓滿舉辦，並獲得多方正向回饋。延續投資人熱烈的回饋，櫃買中心第二場次媒合會將於6月19日，由安永聯合會計師事務所接續舉辦，以帶動新創生態系發展。

全球正以嶄新思維推動產業永續與數位轉型，投資者對於永續發展議題也同樣關注。櫃買中心為支持「創新」與「永續」相關議題，本次活動邀請的十家創新企業，均與綠色能源、循環經濟、智慧製造、物聯網及行動通訊應用領域相關。

參與企業包括：開發液體冷卻技術及節能系統的飛斯酷、從事精密光學鏡頭設計與製造的春虹光電、研發水力發電系統的廣太綠能、提供射頻IC群測技術的歐姆佳科技、研發太陽能電池系統的台灣鈣鈦礦科技。

此外，還有專注塑膠射出成型領域的智穎智能、開發氫氣純化回收設備的鼎佳能源、提供水處理與水回收設備的臥龍智慧、開發AI智慧應用服務的愛吠的狗娛樂、以及電子載料帶與收料圓盤之專業製造廠侑特科技。

本次媒合會除了由企業發表募資簡報外，並安排創新企業與上市櫃公司投資部門或創投機構進行一對一的深入洽談與交流，協助串接資源並促成合作機會。

櫃買中心為發掘更多具發展潛力的創新企業，並積極推動創新企業進入櫃買多層次市場，歷年均舉辦媒合活動，吸引機構法人與投資人前來發掘投資先機。櫃買中心竭誠歡迎創新企業善用創櫃板免費輔導服務及資源，打造企業優質競爭力，為臺灣永續發展注入創新能量。