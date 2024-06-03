聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐華全球拓市 拚轉盈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
豐華生技總經理黃聖宏（左二）。豐華生技／提供。
豐華生技總經理黃聖宏（左二）。豐華生技／提供。

晟德（4123）子公司豐華生技受惠國際市場持續穩定擴張，今年前四月營收已接近2億元，在手訂單達2.7億元，全年營收有望突破5億元，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）達3,380萬元，年增254%，在強勁的現金流加持下，轉盈在望。

豐華總經理黃聖宏表示，公司以領先全球的研發優勢，建立明確的市場策略，偕同業務開發重點客戶搶單益生菌市場。近年來，因地緣政治因素，豐華將重心從中國大陸轉向全球，致力於以高品質菌粉、多元產品組合及精良製程，為全球頂尖營養品公司提供一站式益生菌解決方案。

豐華今年度訂單樂觀，截至今年4月，營收已接近2億元，在手訂單達2.7億元，全年營收有望突破5億元，EBITDA達3,380萬元，同比增長254%，在強勁的現金流加持下，轉虧為盈近在咫尺。

營收

延伸閱讀

6年前走進張忠謀辦公室 台積電開關鍵戰役！如何挺過地緣政治危機 劉德音獨家告白

疫苗外交不斷 醫界聯盟基金會：地緣政治衝擊民眾健康

台灣WHA場邊論壇：地緣政治衝擊全球健康治理

基市府催生「好孕乘三」補助產檢車資、營養品及孕裝費2萬元

相關新聞

豐華全球拓市 拚轉盈

晟德（4123）子公司豐華生技受惠國際市場持續穩定擴張，今年前四月營收已接近2億元，在手訂單達2.7億元，全年營收有望突...

櫃買挺新創 搭投資橋梁

櫃買中心為協助創新企業發展，2024年度將陸續與四大聯合會計師事務所合作，舉辦「創新×永續 創新企業媒合會」，首發媒合會...

燁聯內外銷接單 奏捷

受惠不銹鋼價穩定回升，市場交易信心增強，上游龍頭廠燁聯（9957）內外銷接單多有斬獲，已恢復疫情前水平，後市受到矚目。

泰宗肝癌DNA 檢測獲認證

泰宗（4169）分子檢測實驗室開發之檢測項目「凱玫樂肝癌嵌合DNA檢測」及「凱玫樂肝癌游離嵌合DNA檢測」，依據「特管法...

保瑞攜日廠 強攻保健品

保瑞藥業（6472）昨（13）日宣布，集團旗下負責台灣及亞太地區之保健產品與非處方/處方用藥代理與銷售的保瑞聯邦（簡稱保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。