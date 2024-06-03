豐華全球拓市 拚轉盈

晟德（4123）子公司豐華生技受惠國際市場持續穩定擴張，今年前四月營收已接近2億元，在手訂單達2.7億元，全年營收有望突破5億元，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）達3,380萬元，年增254%，在強勁的現金流加持下，轉盈在望。

豐華總經理黃聖宏表示，公司以領先全球的研發優勢，建立明確的市場策略，偕同業務開發重點客戶搶單益生菌市場。近年來，因地緣政治因素，豐華將重心從中國大陸轉向全球，致力於以高品質菌粉、多元產品組合及精良製程，為全球頂尖營養品公司提供一站式益生菌解決方案。

豐華今年度訂單樂觀，截至今年4月，營收已接近2億元，在手訂單達2.7億元，全年營收有望突破5億元，EBITDA達3,380萬元，同比增長254%，在強勁的現金流加持下，轉虧為盈近在咫尺。