安心擴版圖 拓多元店型

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
安心食品旗下台灣摩斯漢堡。 圖／摩斯漢堡提供
安心食品旗下台灣摩斯漢堡。 圖／摩斯漢堡提供

安心（1259）昨（31）日舉辦股東會，由董事長黃茂雄主持，會中通過去年財報和股利案。安心表示，目前全台總店數達300家店，著重店點體質調整，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，也積極打造數位化服務體驗。

安心股東會通過去年財報，2023年合併營收59.94億元，淨利歸屬於母公司業主1.67億元，EPS達5.17元，並通過每股配發1.8元現金股利。

安心表示，除了店點體質調整，也積極評估中南部展店機會，車道店也是發展店型之一。

安心投資的屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓地板面積近30,000平方公尺，打造專屬食品廠房安心農科廠，使用自動與半自動倉儲系統，由魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，初步將供給全台摩斯漢堡米粄、帕隄、雞塊產能、樂雅樂打造烘焙點心產品項目，未來將全面提升食品製成及創新研發技術。

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