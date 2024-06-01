中美晶二大轉投資 報捷
中美晶（5483）近年表現亮眼，轉投資同步報捷，旗下台特化已登錄興櫃，申請上櫃案已通過櫃買中心審議，預期今年下半年掛牌上櫃；此外，昨（31）日也參與鈺祥現金增資，未來也將代理其化學濾網協助拓展至全球客戶。
台特化專注半導體特殊氣體材料的研發、生產與銷售服務，所生產的矽乙烷及矽丙烷是台灣半導體上游供應鏈最關鍵的化學材料之一，已建立全球矽乙烷最大單一產能生產線。
台特化座落於彰濱工業區，其優越地理位置得以迅速滿足全台客戶要求，更可以在地供應協助客戶減少產品碳足跡。
中美晶近年積極拓展半導體事業版圖，在各環節建立關鍵布局，今日簽訂與鈺祥現金增資合約，以擴大半導體相關產品線之廣度。
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