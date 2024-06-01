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興櫃一周回顧／水星生醫周漲三成 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

觀察近一周興櫃市場表現，統計324檔興櫃個股本周平均上漲1.62%，其中上漲162家、下跌140家，漲多於跌，本周表現最亮眼的生技醫療股水星生醫*（6932）股價大漲逾三成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（31）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額130.07億元、成交2.48億股、成交16.22萬筆，三項數據均多於前一周。個股表現上，漲幅超過一成檔數大幅增加，由前一周的13檔近乎倍增至25檔。

本周領漲股有雙主軸，有四檔科技股及生技醫療股位於周漲幅前十強；其餘兩檔是電機機械股。周漲幅在20.2%至32.6%間。

水星生醫*以授權合作開發和開發藥物授權為主要營運項目，近一周股價上漲32.6%；同產業中，防疫概念股的圓點奈米周漲22.7%、醫療耗材製造及銷售商普惠醫工周漲21.8%、藥物研究及開發欣耀周漲20.2%。

科技股部分，電子零組件驊陞連兩周進入興櫃漲幅前十，繼上周周漲50.4%後，本周再漲28.7%；通信網路業連騰周漲25.7%、電子零組件股年程周漲23.02%。

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