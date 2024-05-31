安心股東會／積極評估中南部展店機會 發展車道店型

安心（1259）31日舉辦股東會，由董事長黃茂雄主持，會中通過去年財報和股利案。安心表示，目前全台總店數達300家店，著重店點體質調整，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，也積極打造數位化服務體驗。

安心股東會通過去年財報，2023年合併營收約60億元，淨利歸屬於母公司業主1.67億元，EPS達5.17元，並通過每股配發1.8元現金股利。安心表示，除了店點體質調整，也積極評估中南部展店機會，車道店也是發展店型之一。

安心投資的屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓地板面積近30,000平方公尺，打造專屬食品廠房安心農科廠，使用自動與半自動倉儲系統，由魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，初步將供給全台摩斯漢堡米粄、帕隄、雞塊產能、樂雅樂打造烘焙點心產品項目，未來將全面提升食品製成及創新研發技術。

安心表示，屏東農科廠房興建工程已進入最後完工階段，規劃初期供應全台逾300店食材，後續進一步擴大供應東元集團餐飲事業各品牌，中期將與國內各餐飲業合作，長遠目標則是邁向國際化，將台灣優質食材與商品行銷海外市場。

安心也運用科技融入餐飲服務，除了持續推廣MOS Order APP座位點餐及預約訂餐，民眾來店消費，可直接挑選座位，用手機掃描QR Code點餐，由店員將餐點送上桌。內用及外帶的顧客，都可利用MOS Order APP預定餐點，快速結帳免排隊，結合電子票券「安心取溫馨送」功能。另除現有的摩斯卡、LINE Pay、街口支付、悠遊卡及一卡通等多元支付方式，並自去年12月起，開放全銀行信用卡支付。